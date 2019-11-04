بالفيديو.. الأمير أحمد بن سلطان يغني مع أصالة ورابح صقر استعدادًا لـ «ليلة سهم»

أميرة خالد(صدى):

ظهر الأمير أحمد بن سلطان، الملحن الشهير بلقب «سهم»، مع المطربة أصالة والفنان رابح صقر، أثناء استعداداتهم لإحياء «ليلة سهم».

وأوضحت مقاطع الفيديو، الملحن «سهم» وهو يُدرب الفنانة أصالة على لحن الأغنية التي ستقوم بغنائها في الحفل، وأيضًا يغني مع الفنان رابح صقر .

يذكر أن ليلة سهم، ستقام على مسرح محمد عبده في الرياض بوليفارد، بعد غد الثلاثاء 5 نوفمبر 2019، فيما سيحيي الحفل رابح صقر، ونوال الكويتية، وماجد المهندس، وأصالة، وإسماعيل مبارك، وأميمة طالب.