بالفيديو.. محمد رمضان يرقص مع محبيه بأحد المطاعم : «حليت بالجمهور»
شارك الفنان محمد رمضان في وصلة رقض وغناء مع جمهوره ومحبيه، عقب تناوله العشاء في أحد المطاعم بمدينة 6 أكتوبر في مصر.
وعلق رمضان، على الفيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” قائلًا: ” اتعشيت وحليت بالجمهور “.
والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان هو مسلسل ” زلزال ” الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته حلا شيحة، ماجد المصري، أحمد صيام، حنان سليمان، وآخرون، تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج ” سينرجي ” .
في ايزاكايا @PalmHillsDev اتعشيت وحليت بالجمهور ❤️😄 pic.twitter.com/3JAls3pHvg
— Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan) November 3, 2019
دفتر بن كتاب[ عدد التعليقات: 521 ] نشر منذ 58 دقيقة
محمد…ورمضان…..؟
من كان هذا حاله فأولى تسميته.. بسطرمه تموز آب..
😂😂😂😿💃