  • الأحد 3

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. بالفيديو.. محمد رمضان يرقص مع محبيه بأحد المطاعم : «حليت بالجمهور»

بالفيديو.. محمد رمضان يرقص مع محبيه بأحد المطاعم : «حليت بالجمهور»

بالفيديو.. محمد رمضان يرقص مع محبيه بأحد المطاعم : «حليت بالجمهور»
القاهرة(صدى):

شارك الفنان محمد رمضان في وصلة رقض وغناء مع جمهوره ومحبيه، عقب تناوله العشاء في أحد المطاعم بمدينة 6 أكتوبر في مصر.

وعلق رمضان، على الفيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” قائلًا: ” اتعشيت وحليت بالجمهور “.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان هو مسلسل ” زلزال ” الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته حلا شيحة، ماجد المصري، أحمد صيام، حنان سليمان، وآخرون، تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج ” سينرجي ” .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 521 ] نشر منذ 58 دقيقة

محمد…ورمضان…..؟
من كان هذا حاله فأولى تسميته.. بسطرمه تموز آب..
😂😂😂😿💃

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *