بالفيديو.. محمد رمضان يرقص مع محبيه بأحد المطاعم : «حليت بالجمهور»

القاهرة(صدى):

شارك الفنان محمد رمضان في وصلة رقض وغناء مع جمهوره ومحبيه، عقب تناوله العشاء في أحد المطاعم بمدينة 6 أكتوبر في مصر.

وعلق رمضان، على الفيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” قائلًا: ” اتعشيت وحليت بالجمهور “.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان هو مسلسل ” زلزال ” الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته حلا شيحة، ماجد المصري، أحمد صيام، حنان سليمان، وآخرون، تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج ” سينرجي ” .