العراقيون يحاصرون قنصلية إيران في كربلاء ويسقطون العلم

بغداد(صدى):

خرجت تظاهرات عراقية، مساء الأحد، أمام القنصلية الإيرانية في محافظة كربلاء، للمطالبة بطرد بعثتها الدبلوماسية من البلاد.

واحتشد نحو 1000 متظاهر عراقي أمام القنصلية، وقاموا بمحاصرتها وإلقاء الحجارة على مقر البعثة الإيرانية.

ودخل المحتجون في اشتباكات مع رجال الأمن، إلا أنهم استمروا على موقفهم في تطويق القنصلية وقاموا بإنزال العلم الإيراني.

وفي سياق متصل، قام المتظاهرون بقطع الطرق في كربلاء وإحراق إطارات السيارات.