هنك تين كات على أعتاب قيادة نادي الاتحاد

ماجد محمد(صدى):

اقترب المدرب الهولندي المخضرم هنك تين من قيادة نادي الاتحاد خلفًا للتشيلي سييرا.

وأنهت إدارة الاتحاد الاتفاق مع المدرب الهولندي لقيادة الفريق بعد التوقف الدولي، وفقًا لتقارير صحفية.

ومن المرتقب أن يصل مدرب الاتحاد الجديد إلى جدة هذا الأسبوع، بينما يتولى تدريب الاتحاد حاليًا المدرب المحلي محمد العبدلي

ويملك هنك تين كات مسيرة تدريبية طويلة، إذ درّب أندية تشيلسي الإنجليزي، وباناثينايكوس اليوناني، وشباب الأهلي دبي والوحدة والجزيرة الإماراتية، وسبارتا روتردام الهولندي، وشاندونغ ليونينغ الصيني.