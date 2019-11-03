«خربوش قط» يصيب امرأة بغيبوبة وتوقف في القلب

لندن(صدى):

تعرضت سيدة بريطانية من مدينة بريستول، لتوقف في عضلة القلب ودخلت في غيبوبة بسبب جرحها بواسطة قط سيامي، حيث أصابها بخلل يسبب تآكل اللحم.

وظهرت عليها أعراض مثل الشعور بالدوار والارتباك وفقدان الشهية وآلام في العضلات، حيث لم تدرك شيرلي وجود خطأ إلا عندما تضخم ذراعها وتحول لونه إلى الأسود.

ونقلت إلى المستشفى وشُخصت إصابتها بالإنتان (هو حالة قد تُهدِّد الحياة بسبب استجابة الجسم للعدوى)، خلل في الأعضاء، والتهاب رئوي.

وتعافت السيدة هير وعادت إلى المنزل وقررت التخلي عن حيوانها الأليف بقيمة 400 جنيه استرليني، الذي كانت اشترته من ملجأ عندما كان عمره 10 أسابيع.