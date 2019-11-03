13 ألف دولار.. تكلفة إطلالة أحلام في حلقة ذا فويس

أميرة خالد(صدى):

أثارت تكلفة إطلالة أحلام في الحلقة الثانية من مرحلة المواجهات في ذا فويس جدلا كبيرًا على الرغم من أن بذخ الفنانة الإماراتية أمر أصبح عاديًا لدى الجمهور.

وبلغت تكلفة إطلالة أحلام أكثر من 13 ألف دولار، فجاءت جميع قطعها من بيت الأزياء Alexander McQueen، إذْ ارتدت الفنانة الإماراتية فستانًا أبيض اللون بلغ سعره 4590 دولارًا أمريكيًا وأكملت إطلالتها بتفاصيل غريبة وأنيقة في آنٍ واحدٍ من خلال الاعتماد على حزام عريض حول الخصر بلغ ثمنه 1133 دولارًا أمريكيًا.

أمّا الإكسسوار المعدني الذي اعتمدته أحلام، فقد جاء على تصميم متعدّد السلاسل وبلغ سعره 3390 دولارًا أمريكيًا فيما تدلّت منه حقيبة يد صغيرة الحجم بلغ سعرها 1450 دولارًا.

ولم تتوقّف تلك الإطلالة عند هذا الحد، إذْ أكملت أحلام إطلالتها بارتداء قرط عصري التصميم معدني بلغ سعره 690 دولارًا أمريكيًا مع ارتدائها خاتمًا على شكل جمجمة بلغ ثمنه 266 دولارًا أمّا سعر الحذاء الذي ارتدته فبلغ ثمنه 1290 دولارًا.