الصحة: 6 أمور يخضع لها المريض وتحتاج إلى إذن طبي مكتوب

نايف السالم(صدى):

حددت وزارة الصحة، متى يكون الإذن الطبي شفويًا ومتى يكون مكتوب.

وأوضحت أن الإذن الطبي شفويًا في الإجراءات الروتيني كالفحوصات السريرية والتحاليل والأشعة السينية.

وأشارت إلى أن الإذن الطبي المكتوب يكون في العمليات الجراحية، والعلاج الكيمياوي أو بالأشعة لمعالجة السرطان، والتنويم، وتصوير المريض، والتخدير، والاستفادة من الأجزاء التي تم إزالتها أثناء العمليات.

وأكدت أن المريض يحق له إجراء بعض الفحوصات التي تتطلب تدخل في جسم المريض، والبحوث والتدريب.