بالصور.. غواصون ومتطوعون ينظفون شاطئ «نصف القمر» بالشرقية

نايف السالم(صدى):

ساهم 25 غواصاً و30 متطوعاً في حملة أطلقتها أمانة المنطقة الشرقية لتنظيف قاع وشاطئ ” نصف القمر ” من الشوائب العضوية وغير العضوية.

واستمرت حملة التنظيف بشاطئ نصف القمر 7 ساعات جرى خلالها جمع كميات من النفايات المضرة بالبيئة، والتي تُركت من قبل مرتادي الشواطئ.

وجرى جمع أغلب النفايات وهي عبارة عن زجاج وبلاستيك وأخشاب وغيرها من نفايات جرى جمعها من قاع البحر والشاطئ، والتي بلغ وزنها نصف طن.