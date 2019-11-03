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وزير التعليم يوجه بالتحقيق في فيديو زيارة قيادي لمدرسة بنات

وزير التعليم يوجه بالتحقيق في فيديو زيارة قيادي لمدرسة بنات
علي القحطاني(صدى):

أصدر وزير التعليم الكتور حمد آل الشيخ، توجيهًا بالتحقيق في مقطع فيديو يظهر فيه أحد قيادات التعليم في زيارة لأحد مدارس البنات في وقت الدوام الرسمي وبحضور معلمات.

وكان مقطع فيديو قد انتشر يظهر فيه أحد قيادات التعليم في زيارة لأحد مدارس البنات في وقت الدوام الرسمي وبحضور معلمات، ما أثار هجوم وانتقادات لاذعة.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 5424 ] نشر منذ 1 ساعة

شوي ويبدي شي
يبدي شي ماهو هين
تنفك من الدرع حلاقه
ويبدي شي ماترضونه

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