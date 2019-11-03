أهداف حتى الدقيقة الأخيرة.. الهلال يفوز على عرعر في كأس الملك

ماجد محمد - تصوير: محمد السعران(صدى):

تمكن نادي الهلال، من الفوز على نادي عرعر، بأربعة أهداف مقابل هدف، في إطار منافسات دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وجاء الهدف الأول للهلال بالنيران الصديقة، عندما سجل عادل هماني لاعب عرعر هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني، أحرز محمد الشلهوب الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 58، بينما عزز كارلوس إدواردو تقدم الزعيم بالهدف الثالث في الدقيقة 81.

وفي الوقت القاتل، أحرز هتان باهبري الهدف الرابع للهلال، في الدقيقة 90+1، كما سجل فهران فالح العنزي هدف عرعر الوحيد في الدقيقة 90+4.