جثة 90 ألف نحلة تغطي كوكب المريخ!

أميرة خالد(صدى):

أجرى مجموعة من العلماء، تجربة لاختبار مدى قدرة النحل على البقاء في مستمرة على كوكب المريخ، وكذلك قدرة الخلية على العمل.

وأوضحت نتائج التجربة أنّ «إمكانية عيش النحل على المريخ مستحيلة، حيث لاحظ العلماء وفاة ما بين 1000 و 1200 نحلة كل 4 أيام، إذ استغرقت التجربة أسبوعين».

وبدأت التجربة بـ 90ألف نحلة تم وضعهم داخل الخيم المغلقة، فيما قام الباحثون بالتحكم في درجة الحرارة والرطوبة ووزن الخلية.

ووجد الباحثون أن الخلية توقفت بشكل فعال عن التكاثر، بالإضافة إلى أن النحل كان يموت بوتيرة متسارعة.

وقال الباحث ألكساندر واسنيوفسكي، إنّ «الأمر كان مخيفاً تقريباً، لأننا لا نرى هذا في الطبيعة»، مضيفًا: «النحل الميت غطى الأرض، ولم يكن المقصود من التجربة فقط اختبار مدى قدرة النحل على البقاء فى الفضاء، ولكن مدى قدرة الخلية على العمل».