أخصائية: الزوجة الثانية «مسكينة» .. والأولى تأخذ نصف رجل أفضل من لاشيء (فيديو)

أميرة خالد(صدى):

أوضحت الأستاذة ندى الأطرش، الأخصائية النفسية الإكلينيكية، أن سن الأربعين هو سن النضوج عند الإنسان، وبالتالي يبدأ الرجل في التساؤل ماذا حدث في حياته؟

وأشارت إلى أنه أحيانًا يجد أن اختياراته غير صحيحة فيما يخص الزوجة، ويبحث عن أشياء كثيرة منها الزواج مرة ثانية، فهذا السن يكون مرحلة انتقالية في حياة الرجل.

وأفادت بأن الدراسات تقول إن الزوجة عندما تساعد زوجها على الزواج مرة أخرى ستساعده في زيادة الصحة النفسية والجنسية لديه، وسينظر لها المجتمع على أنها مرأة قوية.

وأكدت أن الزواج مرة أخرى سيساعد على تماسك المجتمع؛ لوجود مطلقات نساء كثيرات في المجتمع، فالزواج يكون نوع من العِفة للمجتمع بشكل عام.

وتابعت أن الزوجة الثانية «مسكينة» وتواجه اتهامات كخراب البيت أو خاطفة الرجال، وإذ رفضت الزواج ستعيض بقية عمرها «مطلقة، عانس، أرملة».

وأوضحت أنها ستساهم بشكل غير مباشر في تقوية العلاقات في البيت الأول، إذ سيشعر الرجل بالذنب تجاه الزوجة الأولى وسيعود إليهم بحب أكثر.