البيوت المسكونة بالجن حقيقة أم وهم.. همام عقيل يرد على مغامرين (فيديو)

عادل الحربي(صدى):

أوضح الدكتور همام عقيل، اليوم الأحد، هل البيوت المسكونة بالجن حقيقة أم وهم، مؤكدا أن بعض الفيديوهات حول هذا الموضوع مفبركة.

وجاء ذلك ردًا على المغامر علاء الحميري والذي قال : ” نحن لا نواجه الجن في البيوت المسكونة، ولكن نواجه ” خدّام السحر ” ، وهو عفريت أو جني أو مارد يحاول أن يجعلنا نهرب من البيت حتى لا نحصل على هذا السحر “.

وقال مغامر أخر : ” يمكنك أن ترى الجن إذا تشكّل، ورأيت هذه الأشياء في مواقع كثيرة، وسمعت أصواتهم، وفي مهد الذهب دخلت موقع قديم لقيت أصوات غناء وطرب صادرة من مقبرة مهجورة! ” .

ورد عقيل خلال لقاءه في برنامج ” ياهلا ” قائلا: نعم الجن موجودن، لكن يستحيل أن يحدث تفاعل بيننا وبينهم عقلا ومنطقا ودينا.. ما عمرنا سمعنا إن الجن عنده استقدام وخادم يستغله.

وأضاف ما يراه “علاء الحميري” صحيح، لكن صحيح بالنسبة له فقط، فكل ما يشوفه خيالات وأوهام يصورها له الخوف.

المغامر عبدالله العنبري:

يمكنك أن ترى #الجن إذا تشكّل، ورأيت هذه الأشياء في مواقع كثيرة، وسمعت أصواتهم، وفي مهد الذهب دخلت موقع قديم لقيت أصوات غناء وطرب صادرة من مقبرة مهجورة!#برنامج_ياهلا#خليجية@al3nbari pic.twitter.com/D3PhobVE0Q — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 3, 2019