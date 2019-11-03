البيوت المسكونة بالجن حقيقة أم وهم.. همام عقيل يرد على مغامرين (فيديو)
أوضح الدكتور همام عقيل، اليوم الأحد، هل البيوت المسكونة بالجن حقيقة أم وهم، مؤكدا أن بعض الفيديوهات حول هذا الموضوع مفبركة.
وجاء ذلك ردًا على المغامر علاء الحميري والذي قال : ” نحن لا نواجه الجن في البيوت المسكونة، ولكن نواجه ” خدّام السحر ” ، وهو عفريت أو جني أو مارد يحاول أن يجعلنا نهرب من البيت حتى لا نحصل على هذا السحر “.
وقال مغامر أخر : ” يمكنك أن ترى الجن إذا تشكّل، ورأيت هذه الأشياء في مواقع كثيرة، وسمعت أصواتهم، وفي مهد الذهب دخلت موقع قديم لقيت أصوات غناء وطرب صادرة من مقبرة مهجورة! ” .
ورد عقيل خلال لقاءه في برنامج ” ياهلا ” قائلا: نعم الجن موجودن، لكن يستحيل أن يحدث تفاعل بيننا وبينهم عقلا ومنطقا ودينا.. ما عمرنا سمعنا إن الجن عنده استقدام وخادم يستغله.
وأضاف ما يراه “علاء الحميري” صحيح، لكن صحيح بالنسبة له فقط، فكل ما يشوفه خيالات وأوهام يصورها له الخوف.
د. #همام_عقيل يرد على المغامرين "علاء الحميري" و"عبدالله العنبري"
ما يرونه خيالات.. هذا تفسيرها.. وبعض الفيديوهات حول هذا الموضوع مفبركة..#برنامج_ياهلا#خليجية@HomamAgeel pic.twitter.com/1XX0Xamc5b
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 3, 2019
المغامر عبدالله العنبري:
يمكنك أن ترى #الجن إذا تشكّل، ورأيت هذه الأشياء في مواقع كثيرة، وسمعت أصواتهم، وفي مهد الذهب دخلت موقع قديم لقيت أصوات غناء وطرب صادرة من مقبرة مهجورة!#برنامج_ياهلا#خليجية@al3nbari pic.twitter.com/D3PhobVE0Q
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 3, 2019
د. #همام_عقيل
نعم #الجن موجودن، لكن يستحيل أن يحدث تفاعل بيننا وبينهم عقلا ومنطقا ودينا.. ما عمرنا سمعنا إن الجن عنده استقدام وخادم يستغله مثل ما يقول "علاء الحميري"!#برنامج_ياهلا#خليجية@HomamAgeel pic.twitter.com/c10KKWyJM3
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 3, 2019
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 86224 ] نشر منذ 34 دقيقة
اعوذ باالله من شياطين الجن والأنس .. آمين ,,