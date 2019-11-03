  • الأحد 3

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. بالصور.. النصر يبدأ استعداداته للفيصلي

بالصور.. النصر يبدأ استعداداته للفيصلي

بالصور.. النصر يبدأ استعداداته للفيصلي
ماجد محمد(صدى):

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اليوم الأحد، استعداداته لمباراة الفريق المؤجلة أمام الفيصلي مساء الأربعاء القادم على ملعب الملز.
واشتملت التدريبات على « تمارين لياقية، مناورة كروية، الصالة المغلقة سباحة وجاكوزي».

وبدأت تدريبات الفريق اليوم في الصالة الرياضية المغلقة، فيما اكتفى اللاعبون الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة ابها بالجري حول الملعب، وتوجهوا بعدها لغرف الجاكوزي والساونا.

وركز المدرب فيتوريا في البداية على التدريبات اللياقية المتنوعة، حيث طبق عددا من الجوانب التكتيكية قبل أن يختتم التدريبات بمناورة على منتصف الملعب

وواصل الكابتن عبدالفتاح آدم برنامجه التأهيلي اللياقي.

 


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 82 ] نشر منذ 1 ساعة

بعد أن اصبح جاهزا ومكتمل الصفوف النادي المدلل

لذلك تم تاجيل موعدها الأصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *