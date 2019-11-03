بالصور.. النصر يبدأ استعداداته للفيصلي

ماجد محمد(صدى):

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اليوم الأحد، استعداداته لمباراة الفريق المؤجلة أمام الفيصلي مساء الأربعاء القادم على ملعب الملز.

واشتملت التدريبات على « تمارين لياقية، مناورة كروية، الصالة المغلقة سباحة وجاكوزي».

وبدأت تدريبات الفريق اليوم في الصالة الرياضية المغلقة، فيما اكتفى اللاعبون الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة ابها بالجري حول الملعب، وتوجهوا بعدها لغرف الجاكوزي والساونا.

وركز المدرب فيتوريا في البداية على التدريبات اللياقية المتنوعة، حيث طبق عددا من الجوانب التكتيكية قبل أن يختتم التدريبات بمناورة على منتصف الملعب

وواصل الكابتن عبدالفتاح آدم برنامجه التأهيلي اللياقي.