جريمة بشعة.. أب يقتل زوجته و3 من أبنائه شنقا (فيديو)

الجزائر(صدى):

في جريمة بشعة ومروعة، أقدم أب على قتل زوجته و3 من أبنائه في بلدة سطيف شرقي الجزائر، ليروح ضحيتها 4 أفراد من أسرة واحدة.

وبدأ الخلاف بين الزوجة الضحية والزوج الجاني، عقب نشوب خلاف عائلي على خلفية تحويل المنزل، إذ كانت الزوجة تنوي العودة لأهلها في حالة غضب شديد، لكن الزوج أجهز عليها أولًا ثم ثلاثة من أبنائه.

وأكدت مصادر محلية أنه تم العثور على 4 ضحايا جثثًا هامدة داخل منزل العائلة في قرية أولاد صابر بولاية سطيف، فيما اعترف رب الأسرة بجريمته وسلم نفسه للسلطات.

وأوضحت أن المتهم «رب الأسرة» عمره 47 عامًا، كان يقوم بفعلته مع كل ضحية داخل غرفة فردية ويعمد إلى خنقهم بواسطة حبل.