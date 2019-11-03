غاريث بيل ورودريغيز يضعان زيدان في ورطة

نواف السالم(صدى):

يواصل النجم الويلزي غاريث بيل وزميله الكولومبي جيمس رودريغيز، لاعبا ريال مدريد، زيادة متاعب الفريق الملكي ومدربه زين الدين زيدان، قبل مواجهة غالاتا سراي التركي في دوري أبطال أوروبا، التي من المقرر أن تكون الأربعاء.

وتقول ماركا الإسبانية إن جميع اللاعبين انتظموا مجددًا في التدريبات الجماعية، بعد ساعات من التعادل مع ريال بيتيس، إلا أن بيل ورودريغيز واصلا الغياب عن التواجد في المران الجماعي، وهو ما يضع المدرب الفرنسي في ورطة قبل مواجهة هامة في دوري الأبطال.

واكتفى رودريغيز اليوم الأحد، بأداء بعض التدريبات التأهيلية في صالة الألعاب، وبحسب ” ماركا “ فإن زين الدين زيدان، قد يلجأ للدفع بنفس المجموعة التي شاركت أمام غالاتا سراي في مباراة الذهاب يوم الأربعاء المقبل.

وبعد مواجهة غالاتا سراي يستضيف ريال مدريد منافسه باريس سان جيرمان على ملعب سانتياغو برنابيو في الجولة الخامسة، قبل أن يسافر لمواجهة كلوج بروغ في الجولة السادسة.