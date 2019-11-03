أسما شريف منير في ورطة ووالدها يدافع عنها: «اشتكيتكم لربنا»

أميرة خالد(صدى):

حرص الفنان شريف منير على الدفاع عن ابنته أسما شريف منير بعد وصفها للشيخ محمد متولي الشعراوي بالمتطرف.

واستعرض منير بعض تعليقات المتابعين الذين هاجموه بسبب ابنته وحديثها عن الشعراوي عبر حسابه الشخصي في فيسبوك وعلّق عليها قائلًا: ” تفتكروا لو فضيلة الإمام محمد متولي الشعراوي على قيد الحياة وقرأ ‏دفاع الناس عنه وعن الدين الإسلامي بالتعليقات دي، كان هيبقى رأيه إيه؟ “.

وأضاف: ” ملحوظة أنا آسف على الألفاظ ‏النابية اللي أكيد يعاقب عليها القانون، متهيألي مش محتاج أعمل محضر، في مباحث الإنترنت عن الأشخاص ‏المحترمين اللي علقوا، أكيد عندهم علم “.‏

وأردف: ” ده جزء بسيط من مجمل التعليقات المؤذية ليا ولبنتي ولكل عيلتي، يا ريت كل أب وكل بنت يحطوا ‏نفسهم مكاني أنا وبنتي، محمد ناصر طلع وقال إني مكنتش معترف إن أسما بنتي، ولسة معترف بيها قريب بعد ‏مشاكل بيني وبين والدتها الله يرحمها “.‏

واختتم: ” إنتم متخيلين الافتراء والخوض في الأعراض وصل لفين؟ محمد ناصر وكل ‏اللي علقوا بالأذى ده أنا اشتكيتكم لربنا وهتشوفوا النتيجة قريب جدًا، ده إحساسي اللي أنا مصدقة، آسف ‏للإطالة “.‏

وكانت أسما علقت عن الشعراوي في إحدى منشوراتها قائلة: ” طول عمري كنت بسمعه زمان مع جدي الله يرحمه ومكنتش فاهمه كل حاجه، لما كبرت شفت كام ڤيديو مصدقتش نفسي من كتر التطرف، كلام فعلاً عقلي ما عرفتش استوعبه.. حقيقي استغربت “.