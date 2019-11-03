غوميز: كأس آسيا سيكون هدية للهلالين
كشف لاعب الهلال المحترف غوميز، اليوم الأحد، عن أمنيته بالفوز بكأس آسيا لتقديمه هدية إلى جمهور الهلال.
ولفت اللاعب إلى أن حسم لقب البطولة الآسيوية سيكون في اليابان، قائلا: حان وقت تحقيق البطولة الآسيوية.
ويواجه الهلال نظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني في 9 نوفمبر الجاري، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 86244 ] نشر منذ 1 ساعة
يكون خير ياشيخ قميز ..
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1362 ] نشر منذ 59 دقيقة
انطقهم الله على لسان محترفهم. فعلا ما راح تقدرون تجيبون اسيا الا اذا اعطي لكم هدية اما بحكم او غيره. بس فلاحه لا يمكن. انتهى
المليليح[ عدد التعليقات: 204 ] نشر منذ 6 دقائق
يا الله فين وصلت فيهم الأماني والامنيات ههههههههههههههههه