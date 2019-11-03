غوميز: كأس آسيا سيكون هدية للهلالين

نواف السالم(صدى):

كشف لاعب الهلال المحترف غوميز، اليوم الأحد، عن أمنيته بالفوز بكأس آسيا لتقديمه هدية إلى جمهور الهلال.

ولفت اللاعب إلى أن حسم لقب البطولة الآسيوية سيكون في اليابان، قائلا: حان وقت تحقيق البطولة الآسيوية.

ويواجه الهلال نظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني في 9 نوفمبر الجاري، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.