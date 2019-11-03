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غوميز: كأس آسيا سيكون هدية للهلالين

غوميز: كأس آسيا سيكون هدية للهلالين
نواف السالم(صدى):

كشف لاعب الهلال المحترف غوميز، اليوم الأحد، عن أمنيته بالفوز بكأس آسيا لتقديمه هدية إلى جمهور الهلال.

ولفت اللاعب إلى أن حسم لقب البطولة الآسيوية سيكون في اليابان، قائلا: حان وقت تحقيق البطولة الآسيوية.

ويواجه الهلال نظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني في 9 نوفمبر الجاري، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 86244 ] نشر منذ 1 ساعة

يكون خير ياشيخ قميز ..

[ عدد التعليقات: 1362 ] نشر منذ 59 دقيقة

انطقهم الله على لسان محترفهم. فعلا ما راح تقدرون تجيبون اسيا الا اذا اعطي لكم هدية اما بحكم او غيره. بس فلاحه لا يمكن. انتهى

[ عدد التعليقات: 204 ] نشر منذ 6 دقائق

يا الله فين وصلت فيهم الأماني والامنيات ههههههههههههههههه

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