تحذير عالي المستوى من تحديث جوجل كروم و آبل

علي القحطاني(صدى):

أصدر المركز الوطني الإرشاد للأمن السيبراني، تحذير عالي المستوى من تحديث Google Chrome .

وأوضح أن جوجل أصدرت تحديثا لمعالجة نقرتين في متصفح Chrome الأنظمة Windows , Mac , Linux ، مشيرًا إلى أنه يمكن استغلال الثغرات لجذب المستخدم إلى زيارة صفحة ويب خبيثة.

كما وجه تحذيرًا عالي المستوى من تحديثات Apple، والخاصة بمعالجة عددا من الثغرات في بعض المنتجات.

وأشار إلى أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ التالي ” أعطال في الذاكرة حيث يتم استغلال الثغرات بالذاكرة عن طريق تغيير سلوك البرامج والتحكم بها، وتنفيذ برمجيات خبيثة.