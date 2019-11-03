شاهد.. صور نادرة لـ بريدة التقطها مهندس ألماني منذ 55 عامًا

نايف السالم(صدى):

كشفت المهتمة بالتاريخ غادة المهنا أبا الخيل عن عددًا من الصور النادرة لمدينة بريدة في عام 1964؛ والتي أثارت إعجاب الجميع.

وعثرت “أبا الخيل” على تلك الصور من مهندس كهربائي ألماني عمل في المنطقة خلال تلك الفترة.

ونقلت ” أبا الخيل” حديث المهندس الألماني عن بريدة عندما رأته، موضحة أنها التقت بالمهندس والتر بيفيتش البالغ من العمر 77 عاما وزوجته في برلين، متوقعة أن تعقد معه لقاء آخر على نهاية العام.

وقال المهندس وفقًا لرواية ” أبا الخيل “: عندما كنت في الـ22 من عمري، كانت لدي أحلام كبيرة، أردت أن أرى كل شيء، أردت أن أفعل شيئاً لا يكون مملاً وأن أعيش حياة المغامرة. كان هناك إعلان عن وظيفة في جامعتي، حيث كانوا يبحثون عن مهندس كهربائي للعمل في الصحراء العربية. تحمست وقلت أريد أن أفعل هذا! “.

وأوضح أنه استمتع بالعيش في بريدة، لكنه عانى من عدم وصول الكهرباء حينها لكل المناطق، حسب ما أكده.