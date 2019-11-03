بالصور.. بعثة الوصل الإماراتي تصل إلى جدة استعدادا لمواجهة الاتحاد

ماجد محمد(صدى):

وصلت بعثة نادي الوصل الإماراتي إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة استعداداً لمواجهة الإتحاد في إياب الدور ثمن النهائي من بطولة كاس محمد السادس للاندية الابطال التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم.

ويذكر أن الاتحاد يستضيف نظيره الوصل الإماراتي غداً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة.

وفاز الاتحاد في لقاء الذهاب 2 ـ 1, ليضع قدماً في الدور ربع النهائي، فيما تبدوا حظوظ الوصل أقل لبلوغ المرحلة المقبلة من البطولة.