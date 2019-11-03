في واقعة غريبة.. شاب يكتشف أن لديه 20 أخا وأخت

واشنطن(صدى):

تسبب شغف شاب أمريكي للبحث عن أصوله، في تكوين قصة غريبة ومثيرة للاهتمام والجدل، إذ تعرف أن لديه أكثر من 20 أخًا وأخت له.

وكشفت قناة «إن بي سي» عن قصة الشاب رايان كرامير الذي كان يفتقد والده ويمتلك اهتمام كبير منذ طفولته بالتعرف على أصوله، ليقرر اتخاذ خطوة في هذا الأمر.

وأرسل الشاب طلبًا إلى «بنك الحيوانات المنوية» ليتعرف على عدد من إخوته وأخواته الذين بلغ عددهم حتى الآن 20 فردًا من نساء مختلفات، دون أن يتعرف على والده.

وأوضحت القناة أنه تم التوصل إلى الأخوة غير الأشقاء بعد تحليل ومطابقة الحمض النووي لهم، فهم من نساء مختلفات أنجبن بعد حصولهن على «اللقاحات اللازمة» من بنك الحيوانات المنوية.

وأَضافت أن الإخوة والأخوات غير الأشقاء لكرامير باتوا ينظمون لقاء بينهم مرة في السنة، كما أسسوا مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» للتواصل فيما بينهم، وفيما بعد تعرف «كرامير» على أبيه وبقى على تواصل معه.