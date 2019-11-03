بالفيديو.. حلا شيحة: الحجاب ليس أساس الدين

القاهرة(صدى):

اعتبرت الفنانة المصرية حلا شيحة، أن الحجاب ليس أساس الدين الإسلامي، إذ تم ذكره في منتصف القرآن الكريم وليس في أول آية فيه.

وتابعت خلال تصريحات تليفزيونية: « ربنا رحمن رحيم بدليل أننا نقلع الحجاب ولا يعاقبنا ويسامحنا.. ربنا بيحب الحجاب بس ده مش الأساس».

وأضافت: «بني آدم حاجتين (روح وجسد) فكرة الصلاة والقرآن حاجة حلوة وملهاش علاقة بالحجاب والتدين، كنت طول الوقت بدور على حاجة حلوة ومش لقياها، أول مرة أحس إني بكلم ربنا في الوقت ده ».

وتابعت: « حبيت الصلاة بزيادة وبدأت أقرأ قرآن وإداني راحة نفسية غير طبيعية، وحسيت إني مش قادرة أكون في حاجتين، وشعرت بأن تواجدي في المجال الفني غير صحيح، وده كان غلط وكان لازم أوازن».

وأردفت: «ربنا مش عايزنا شبه بعض، عايزنا نكمل بعض، الورود في الشجرة الواحدة مختلفة الألوان، وصوابعنا كمان مش زي بعضها، أنا مش شيخ عشان أخليني لابسة الحجاب أنا بني آدم».

وأكملت : «إننا نربي أبناءنا على مفاهيم خاطئة قائمة على الخوف من الله والعقاب، وعلينا تربيتهم على حب الله والتقرب منه».