وظائف شاغرة للجنسين في شركة الأهلي إسناد

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الأهلي إسناد، المتخصصة بتقديم خدمات الإسناد الخارجي، التابعة لمجموعة البنك الأهلي، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأوضحت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى: معالج- عمليات الدفع (للرجال)، معالج- عمليات العملاء والحسابات (للجنسين)، معالج- الخدمات المصرفية (للجنسين))مجمع (للرجال).

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