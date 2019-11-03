شاهد.. أغرب سيارة تويوتا افالون

طوكيو(صدى):

أظهرت صورة متداولة، أغرب سيارة تويوتا أفالون، والتي تظهر من الخلف أثناء صفّها في موقف عام.

وتعتمد أغرب سيارة تويوتا على الجيل الرابع من هذا الطراز الذي تم صنعه خلال الفترة من عام 2012 وصولاً إلى سنة 2018 وحمل مسمى XX40 .

وأطلق مالكها عليها اسم The Mean Machine.

يشار إلى أن سيارات تويوتا افالون السيدان اليابانية تتنافس فيما بينها، والطرازات المتنافسة هي كالتالي:

• كيا كادينزا الكورية .

• هيونداي ازيرا الكورية .

• نيسان ماكسيما اليابانية .

• فورد توروس الأمريكية .

• شيفروليه امبالا الأمريكية .