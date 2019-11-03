استطلاع: 70% يرون أن التأشيرة السياحية لن تعزز موقعنا السياحي

علي القحطاني(صدى):

أجرت صحيفة « صدى » ، استطلاع رأي لقرائها، حول مدى مساهمة التأشيرة السياحية الجديدة في تشجيع وتعزيز موقع المملكة السياحي.

وأكد أكثر من 70% من القراء أن التأشيرة السياحية الجديدة لن تساهم في ذلك، في اعتبر 30% منهم أنها ستعزز موقع المملكة على الخريطة السياحية.

وكانت المملكة قد أعلنت عن البدء باعتماد تأشيرة سياحية جديدة تضم 51 دولة حول العالم، في خطوة من شأنها تشجيع وتعزيز موقع المملكة السياحي والذي ينعكس على عجلة النمو الاقتصادي بالبلاد إيجابا.