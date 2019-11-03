« الموز والليمون » .. كيفية التخلص من حكة الرأس

أميرة خالد(صدى):

أوضح خبراء كيفية التخلص من حكة الرأس، عن طريق الليمون وتدليك الرأس به وتركه لمدة خمس دقائق قبل غسل الشعر جيدا.

كما يمكن التخلص منها عن طريق خل التفاح حيث له خصائص قوية مضادة للإلتهابات، التي تساعد في قتل الخمائر والفيروسات، لذلك ينصح بغسل الشعر بالماء فقط ثم دلك الفروة بالقليل مع من خل التفاح وتركه لمدة 10 دقائق قبل غسله بالشامبو.

وعن طريق الموز مع حبة أفوكادو، أيضًا يمكن التخلص من الحكة وضعي الوصفة على فروة شعرك لمدة نصف ساعة قبل غسله جيدا بالشامبو.