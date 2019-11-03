طرح جزء من أسهم أرامكو للاكتتاب فرصة للمواطنين.. تعرّف على الأسباب

نايف السالم(صدى):

يعد طرح جزء من أسهم أرامكو للاكتتاب فرصة كبيرة للمواطنين السعوديين للاستثمار في كبرى شركات الوطن الناجحة و التي ستوزع أرباحها على الملاك على المدى الطويل، ويضاعف حجم سوق الأسهم المحلي ويعطي حجما أكبر للسوق السعودي.

كما يزيد الاكتتاب في أرامكو من فرص الاستثمار الأجنبي في السوق المحلي، مما يتيح خلق فرص عديدة، فيما يعد رفع معدل الاستثمار بشكل عام في المملكة عامل مساعد على تحفيز الاقتصاد الوطني وتحريك الأسواق ويتفق مع رؤية المملكة 2030.

و تسعى المملكة من وراء طرح أرامكو للاكتتاب إلى تنويع الاستثمارات وإتاحة فرص استثمارية جديدة.

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