زوج يتفق مع خادمة لتخدير زوجته

مليكة فؤاد(صدى):

تتورط خادمة في عملية تخدير سيدتها باستخدم حبوب الهلوسة «القرقوبي»، وذلك بالتعاون مع زوج مشغلتها في مدينة وازن المغربية.

وتمكنت القوات الأمنية في مدينة وازن من إلقاء القبض على الخادمة وزوج مشغلتها؛ للاشتباه بتورطهما في تخدير السيدة، دون معرفة سبب واضح لإقدامهم على هذا الفعل.

وأكدت عدة مصادر أمنية، أن الخادمة كانت تخدر سيدتها من خلال وضع الحبوب المهلوسة في الطعام بالتعاون مع زوج الضحية؛ حتى تدهورت حالتها الجسدية والعقلية.