بالفيديو.. دانة الطويرش تفتح النار على منتقدي جسمها
ردت الفاشينيستا دانة الطويرش في رسالة شديدة اللهجة، على منتقدي شكل جسمها بعد إنجابها طفلها الأول، فاتحة النار على كل من انتقدها.
وشنت دانة هجومًا حادًا على من يطالبها بتعديل شكلها جسمها، مؤكدة أنها لم تتمكن من المثابرة على اتباع الرجيم بشكل جدي بسبب التزامها بالعمل.
وأوضحت أن هذا الأمر يحتاج إلى تفرغ كامل منها ومدرب خاص لمتابعتها وهي لا تمتلك الوقت لذلك بسبب التزامها بالعمل ورعاية طفلتها الرضيعة.
كما أشارت إلى أنها نجحت في خسارة بعض الوزن الذي اكتسبته خلال فترة الحمل من خلال منع نفسها عن بعض المأكولات والمشروبات الغازية، لكنها لم تستطع الالتزام لفترة أطول ولم تُجري أي جراحة أو شفط أو تجميل.
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 86211 ] نشر منذ 1 ساعة
ماهمتنا بشي ..
,, ولا درينا عنها من اصله ..