تفاصيل مثيرة في حياة رجل تزوج 52 امرأة وأنجنب 217 ابنًا وابنة (فيديو)

أميرة خالد(صدى):

أثار الأنغولي فرانسسيسكو سابلو بيدورجدلا بقصته وزواجه من 52 امرأة وإنجاب 217 ابنا وابنة .

ويقول بيدور العسكري السابق البالغ 68 عاما، أنه تزوج من 52 امرأة، منهن من فارقت الحياة أو انفصلن عنه، ولم تعد تعيش معه سوى 43 زوجة فقط.

ونتج عن تلك الزيجات إنجاب 167 ابنا وابنة، بخلاف 50 آخرين ماتوا، بالإضافة إلى 243 حفيدا.

وأضاف بيدور : “لا شيء خاص باستثناء كونك أبا كل 5 أشهر طوال 40 عاما”.

وتقول إحدى زوجات بيدور صاحبة الـ42 عاما: “نعيش هنا جميعًا بشكل جيد، ونعمل في المزرعة، لا يمكننا أن نكون غيورين في الحياة التي نعيشها، إنها مهمة نخدم الله من خلالها”.

وتصف هيلينا تعليم أطفالها القراءة والكتابة بأنه “مسألة شرف”، حتى إنهم يطالبون الحكومة الأنجولية بإنشاء مدرسة ثانوية بالقرب من القرية.