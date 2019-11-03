فرص وظيفية شاغرة في هيئة السوق المالية

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت هيئة السوق المالية، وظيفة شاغرة بمسمى «مدير وحدة – إدارة التواصل »، وذلك لحملة البكالوريوس في تخصص ذات صلة.

واشترطت أن يكون المتقدم: حاصلاً على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في: الإعلام (علاقات عامة)، إدارة أعمال، تسويق، مالية أو ما يعادلها، وأن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية، ولديه خبرة 13 عامًا لدرجة البكالوريوس أو 22 عامًـا لدرجة الماجستير.

وأفادت بأنه يمكن التقديم ومعرفة المزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي اضغط هنــــــــــــــا .