شاهد.. لحظة إطلاق صهيونية النار على فلسطيني أعزل

القدس(صدى):

في استمرار لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي على أرض فلسطين، أطقلت مجندة صهيونية النار على شاب فلسطيني أعزل بالقدس.

وانتشر فيديو يوثق لحظة إطلاق المجندة النار على الفلسطيني؛ وعلى الرغم من انتشار الفيديو مؤخرًا إلا أن الواقعة تمت من عام نصف، وفقًا لسكاي نيوز.

وتم الكشف عن الفيديو عندما أرسلت الجندية مقطع الفيديو إلى صديقها في رسالة طلبت فيها رأيه بشأن دقة تصويبها، ليرد صديقها لقد كنت رائعة في التصويب، وهو ما أستفز مشاعر العرب.

وظهر الشاب في الفيديو وهو مسالمًا ويرفع يديه، طالباً السماح له بالمرور، ويُسمع في الفيديو عناصر القوة، وهم يصرخون على الفلسطيني، باللغتين العبرية والعربية، منها كلمة “روّح” بالعامية الفلسطينية، أي اذهب من هنا.

ولم يتضح طبيعة الإصابة التي لحقت بالشاب الفلسطيني، في حين أعلنت قوة حرس الحدود إنه جرى تسريح المجندة من الخدمة فوراً بعد الحادث، لكنها أعيدت إلى الجيش في وقت لاحق من أجل إكمال خدمتها.