حقيقة انتقال « إيغور » إلى الهلال مقابل 20 مليون يورو

ماجد محمد(صدى):

انتشرت أنباء خلال الفترة الماضية، حول تقديم نادي الهلال عرضًا لضم البرازيلي إيغور كورنادو هداف نادي الشارقة الإماراتي، مقابل 20 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ونفى محمد سعيد بوزنجال عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الإماراتي والمشرف العام على فريق الكرة، تلقي إدارة ناديه أي عرض من الهلال، مؤكدًا أن هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة.

وقال في تصريحات له «هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، الجهاز الفني للشارقة لا يلتفت لمثل هذه الأمور وتركيزه ينصب على الفريق»، مضيفًا «إيغور لاعب مميز، ومن الطبيعي أن تسعى في طلبه أندية أخرى واللاعب مرتبط بعقد مع الشارقة حتى 2023».

«إيغور» يعد أحد أفضل لاعبي نادي الشارقة والدوري الإماراتي، خاصة بعد الظهور اللافت له في الموسم الماضي وقيادته فريقه لحصد لقب الدوري بعد غياب 23 عامًا، فضلًا عن حصوله على لقب كأس السوبر بداية الموسم على حساب شباب الأهلي.

وانتقل إيغور انتقل في صيف 2018 إلى نادي الشارقة قادمًا من نادي باليرمو الإيطالي بصفقة قيمتها 6 ملايين يورو، حتى أصبح علامة فارقة مع الشارقة منذ مشاركته الأولى وحتى الآن.

ومن المقرر أن يواجه نادي الهلال نظيره عرعر، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات مباريات دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب جامعة الملك سعود.