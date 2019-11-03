تشابك بالأيدي انتهى بالطلاق بسبب مستحضرًا تجميليًا

عمان(صدى):

شهدت الأردن واقعة طلاق زوجين بسبب 14 دولارًا اشترت بهم الزوجة مستحضرًا تجميليلا.

وكشف موظف في دائرة الإفتاء العام في الأردن التفاصيل قائًلا إن الزوج في الثلاثينات من العمر، عاد للمنزل، إذ اخبرته زوجته بشرائها مستحضرًا تجميليًّا بقيمة 14.11 دولار.

وغضب الزوج بشدة وعاتب زوجته العشرينية؛ لإنفاقها المبلغ المالي، دون الرجوع إليه، وأخذ مشورته.

بدورها رفضت الزوجة عتاب زوجها عليها، وأكدت له رفضها أن يحاسبها على ما فعلته، مما أدى لوقوع خلاف حاد تتطور إلى تشابك بالأيدي انتهى بالطلاق.