النيابة العامة تدعو الخريجات للتقديم على شغل 100 وظيفة

نايف السالم(صدى):

دعت النيابة العامة الخريجات الحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبين في التقدم عليها.

وأوضحت أنه يمكن التقديم من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية من هنـــــا .

وأكدت أن مواعيد تقديم الطلبات يبدأ التقديم الساعة التاسعة (صباحاً) يوم الاحد الموافق 06/03/1441هـ، وينتهي الساعة 11 (مساءً) يوم السبت الموافق 12/03/1441هـ ، وذلك عبر منظومة جدارة.

واشارت إلى أن الوظائف تستهدف خريجات الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف)، خريجات درجة البكالوريوس (حسب ماتضمنة دليل تصنيف الوظائف)، خريجات الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية (حسب ماتضمنة دليل تصنيف الوظائف).

كما أن الوظائف المعلن عنها للمراتب (السادسة، السابعة، الثامنه) تتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية.