إنارة غرفة النوم ليلا تتسبب في الوفاة بالسكتة الدماغية

طوكيو(صدى):

اكتشف أطباء في اليابان، أن خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والسكتة الدماغية قد يزيد بسبب ترك ضوء الغرفة أُثناء النوم.

وأكد الأطباء، أن الضوء الليلي المتسرب إلى غرفة النوم من القمر أو مصباح في الشارع قد يكون سببًا كافيًا لهذا الضرر.

وأشار الأطباء إلى أن التلوث الضوئي ينتج عنه معدلات عليا من تصلب الشرايين، حسبما وجدوا في 1000 من الرجال والنساء البالغين، الذين تمت مراقبتهم على مدى ثلاث سنوات.

وأفادت نظرية، بأن تسلل الضوء عبر الجفون يقلل من إنتاج هرمون الميلاتونين في الجسم أثناء الليل، ما يقلل من ضغط الدم ويعالج الالتهابات.