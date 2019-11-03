مجموعة الزامل تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مجموعة شركات الزامل القابضة، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين والسعوديات.

وقالت إن الوظائف لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الخبر، والجبيل.

وأبرزت المجموعة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي موارد بشرية (الخبر): درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الموارد البشرية.

– مساعد موارد بشرية (الخبر): درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الموارد البشرية.

– فني ميكانيكي/ تبريد (الجبيل): شهادة الدبلوم في تخصص الميكانيكا، أو المجالات ذات الصلة.

ولفتت إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: هنا