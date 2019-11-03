النيابة العامة تحذر من تمزيق وغسل العملة.. وتكشف العقوبة

سعيد العجل(صدى):

حذرت النيابة العامة، من كل من تعمد بسوء قصد، تغيير معالم النقود المتداولة نظام في داخل المملكة العربية السعودية، أو تشويشها أو تمزيقها أو غسلها بالوسائل الكيماوية، أو إنقاص وزنها، أو حجمها أو إتلافها، جزئية بأية وسيلة.

وأوضحت أن مرتكب هذه الجريمة يُعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال، ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقًا للمادة الثالثة من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود .

وأشارت إلى أن هذه الأفعال تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقا للبند (أولا /4/ت ) من القرار الوزاري رقم (۲۰۰۰) وتاريخ 10/6/ 1435هـ المحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.