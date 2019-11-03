حارس أمن يعتدي على مدير مناوب في مستشفى بجدة

نايف السالم(صدى):

اعتدى حارس أمن بأحد المستشفيات الحكومية في جدة بالضرب المبرح على مدير مناوب، أثناء جولة تفقدية للأخير مساء أمس السبت.

وتحقق الأجهزة الأمنية بجدة، في الحادث الذي تسبب في نقل المدير المناوب لتلقي العلاج، فبينما كان المدير بتايع سير العمل تفاجأ بشخص داخل منطقة محظور الدخول بها دون تنسيق أو استئذان.

وأكد المدير المناوب أنه استفسر من حارس الأمن الذي لم يعره اهتمامًا وكان حينها يُدخن في المنطقة التي لا يُسمح بالتدخين بها، وعندما حاول توضيح أن ذلك مخالف وممنوع رفض تمامًا التعاون معه وقال إنه ليس للمدير المناوب علاقة به.

وعندما توجه المدير المناوب إلى مكتبه تفاجأ بانقضاض حارس الأمن عليه وضربه ضربًا مبرحًا، ما تسبب بنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، ومن جانبها فتحت الجهات الأمنية تحقيقاتها حول الحادثة ودوافعها وتم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.