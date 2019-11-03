بالفيديو.. الشرطة تفاجئ رجلين قبل دفنهما رضيعة حية وجدها يزعم أنها ميتة 

نيودلهي(صدى):

انتشر مقطع فيديو لجد يحمل حفيدته وهي تتلوى في بطانية، وظهر رجل يجلس من أقاربها يحفر قبرها في بقعة مهجورة، ولكن حدثت مفاجأة غير متوقعة.

وتفصيلا، فاجأت الشرطة رجلين قبيل ثوانٍ من قيامهما بدفن الرضيعة في بقعة مهجورة بمدينة حيدر آباد جنوبي الهند.

وشك السائق في أمر الرجلين أثناء وجودهما على محطة الحافلات ومعهما حقيبة، حيث لاحظ أنهما يتجهان إلى بقعة مهجورة بينما حمل أحد الرجلين بطانية كانت في الحقيبة وفيها طفل.

وعندما شعر السائق أن بالحقيبة طفلة في طريقها إلى الدفن حية، سارع بالاتصال بالشرطة، بعدما أوضح بعض الناس على المحطة أن الطفلة في البطانية تتحرك.

وبعدما سأل الضابط الرجل حامل الطفلة، قال إنه جدها وإنها ماتت في المستشفى وقد جاء إلى هنا ليدفنها، بعدما ادعي الحزن والبكاء على الصغيرة، لكن الكاميرا التي ركزت على ملامح الرضيعة، أظهرت أنها حية وهو ما تأكدت منه الشرطة.