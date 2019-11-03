نزاهة موظف في الجمارك تدفعه لرفض رشوة

عادل الحربي(صدى):

رفض موظف في الجمارك السعودية تلقي رشوة مالية من أحد المسافرين، ضاربًا مثلًا في الأمانة والإخلاص والتفاني في العمل.

وعرض أحد المسافرين مبلغًا ماليًا على موظف في الجمارك، مقابل تسهيل إجراءات فسح «بضاعة محجوزة» في أحد المنافذ الجمركية.

وعلى الفور أبلغ الموظف إدارة الجمرك، التي أبلغت بدورها الجهات الأمنية للتنسيق معها حيال إجراء التحريات اللازمة لضبط الراشي وهو ما تم بالفعل، وتم إلقاء القبض عليه.

ومن جانبها، أكدت الجمارك السعودية أن رفض الموظف تلقي الرشوة يمثل أخلاقيات منسوبي الجمارك السعودية ونهجهم الذي يسيرون عليه عند أداء مهامهم.