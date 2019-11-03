مقتل «حلاق رونالدو» في ظروف غامضة

نواف السالم(صدى):

فوجئ عامل نظافة في فندق سويسري، بجثة ريكاردو ماركيز فيريرا، مصفف الشعر المعروف الذي عمل مع المشاهير وعلى رأسهم أسطورة كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ووجد العامل، فيريرا ممددا على السرير وقد تعرض لطعنات نافذة عدة، الجمعة، في فندق بمقاطعة ألبيسريدين التابعة لزيورخ، وهو ابن جزيرة ماديرا البرتغالية، مثل رونالدو، ارتبط اسم بقصات لنجم يوفنتوس الإيطالي.

وارتبط باسم رونالدو منذ نشر صورته على مواقع التواصل الاجتماعي عام 2015 وهو يضع اللمسات الأخيرة لشعره؛ بينما بدأت السلطات السويسرية تحقيقاتها للكشف عن قاتل مصفف الشعر، علما أنها لم تعثر حتى الآن على أداة الجريمة.