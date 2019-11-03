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آل الشيخ يتحدث عن مفاجأة من شخص نصحه بشأن موسم الرياض 

آل الشيخ يتحدث عن مفاجأة من شخص نصحه بشأن موسم الرياض 
عادل الحربي(صدى):

تحدث رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، عن مفاجأة من شخص نصحه بشأن الموسم ثم طلب في النهاية تذاكر لحفلات، في إشارة إلى المتحدثين عن رفضهم للحفلات.

وقال آل الشيخ:”الطلبات على جوالي لـ التذاكر والفعاليات أكثر من الحجز المركزي للخطوط.. يا ناس من اللي يحجز لا يكون شعب ثاني ؟! عمومًا في شخص كلمني ينصحني وآخر المكالمة طلب ٧ تذاكر لحفلة سهم ودعوة لحفلة البدر.. كويس إني محافظ على الأسبرين.. حسيت بألم في الصدر بس عدت”.

وتعتبر حفلة ليلة سهم من أضخم الحفلات الموسيقية التي تقام في موسم الرياض، وأولى الحفلات الخليجية ضمن الموسم السياحي.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 642 ] نشر منذ 20 دقيقة

والله مادرينا عنك انت وحفلاتك الخايسة
اللهم اجعلهافي موازين اعمالك

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