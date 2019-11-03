سوزوكي تستعيد مركزها برباعية دفع مميزة

طوكيو(صدى):

تمكنت شركة سوزوكي من استعادة مراكزها في سوق السيارات من جديد، لتعلن طرح مركبة Jimny الجديدة التي تم تصنيفها كواحدة من أكثر المركبات الرباعية الدفع الصغيرة تميزًا.

وقررت سوزوكي الحفاظ في سايرتها الجديدة على الروح الكلاسيكية التي اشتهرت بها من خلال مركبات الدفع الرباعية، إذ جاء هيكل Jimny بحواف وزوايا حادة ويشبه إلى حد كبير هياكل سيارات الفئة G من مرسيدس.

وتضم السيارة من الداخل مقاعد مريحة تتسع لـ5 ركاب بالرغم من صغر حجمها نسبيًا، فضلًا عن منحها السائق والراكب شعورًا مميزًا بالراحة بفضل واجهاتها الزجاجية الكبيرة.

وتم تزويد السيارة الجديدة بقمرة قيادة متطورة مزودة بشاشة تعمل باللمس وأحدث أنظمة المولتيميديا، بالإضافة إلى أنظمة كهربائية للتحكم بدرجات حرارة المقاعد والزجاج والمرايا ومقود مميز مزود بأزرار للتحكم بأنظمة الصوت والقيادة.

أما عن السرعات، فتم طرح سيارة Jimny في الأسواق بمحرك 1.5 ليتر بعزم 102 حصان، وعلبة سرعة ميكانيكية بـ 5 مراحل وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 4 مراحل، فيما يتراوح سعرها ما بين 20 و25 ألف دولار.