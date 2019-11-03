بالفيديو.. قصة غريبة بطلتها الفنانة الأمريكية رحيلا

الرياض(صدى):

تفاعل جمهور الفنان خالد عبد الرحمن، مع الفنانة الأمريكية رحيلا بعدما وثّقت في مقطع مصوّر مطالبتها الالتقاء بالأخير وحضور حفلته الغنائية؛ حيث قالت: ” أتيت خصيصًا إلى موسم الرياض متشوّقة لحضور حفلة الفنان خالد عبدالرحمن ” .

وأوضحت رحيلا: ” أنا من أشدّ المعجبين والمستمتعين بفنّه الرّاقي، حتى إنني أوصلت فنه إلى أمريكا “؛ كما طلبت من أحد معجبي الفنان خالد مساعدتها لحضور حفلته والالتقاء بفنانها الأوّل. وخلال مقطع الفيديو غنّت أغنية لخالد عبدالرحمن ” يا غايب عني “.

ويشهد يوم السبت المقبل، حفلة غنائية يحييها الفنانون: خالد عبدالرحمن، وعبدالله الرويشد، وداليا مبارك، ضمن حفلات موسم الرياض، ومن المتوقّع أنْ تحضر رحيلا الحفل، خاصّة وأنّ هناك من بادر بمساعدتها.

وتعد الفنانة رحيلا أمريكية من أصول نمساوية، عشقت الفنّ الخليجي فغنّت لمحمد عبده وخالد عبد الرحمن، شاعرة تكتب القصيدة النبطية، وتقرأ لخالد الفيصل ومانع سعيد العتيبة، بينما عاشت نصف عمرها في سيناء، جنوب مصر، منذ أنْ كانت في التاسعة عشرة من عمرها، وتزوّجت بدويًا وأنجبت منه ابنًا سمته غازي.



