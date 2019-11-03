فيرنر يشعل المنافسة بين ليفربول ومانشستر يونايتد 

نواف السالم(صدى):

أشعل المهاجم تيمو فيرنر، لاعب نادي لايبزيغ الألماني المنافسة بين نادي مانشستر يونايتد و نادي ليفربول.

وتصدر فيرنر الدوري الإنجليزي، البريمييرليغ حالياً، واتضح أن مسئولي الريدز يسعون لحسم الصفقة خلال سوق الانتقالات المقبلة، الميركاتو الشتوي، في يناير 2020.

وبحسب ما تردد فإن النرويجي أولي غونار سولشاير طلب من مسئولي مانشستر يونايتد التحرك الجاد لحسم صفقة فيرنر في ميركاتو الشتاء.

ومن جهته، شدد سولشاير على ضرورة التعاقد مع فيرنر، في ظل العقم الهجومي الشديد الذي يعاني منه المانيو، الذي سجّل لاعبوه 13 هدفاً فقط في 11 مباراة، ولم يجمع الفريق سوى 13 نقطة فقط، يحتل بها المركز العاشر بعيداً تماماً عن المنافسة على اللقب، أو حتى على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وتستعد إدارة مانشستر يونايتد لدفع 27 مليون جنيه إسترليني، قيمة الشرط الجزائي في عقد فيرنر مع ناديه لايبزيغ.