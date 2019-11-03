الشرق الأوسط يستقبل أستون مارتن DBS سوبرليجيرا فولانتي

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أطلقت أستون مارتن سيارتها دي بي إس سوبرليجيرا فولانتي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، وهي أسرع سيارة مكشوفة في تاريخ الشركة، والذي يأسر الحواسّ بالإمكانات المذهلة لسيارة دي بي إس سوبرليجيرا الرائعة من فئة سوبر جي تي.

ويضم قلب دي بي إس سوبر ليجيرا فولانتي، محرك أستون مارتن V12 مزود بشاحن توربيني مزدوج سعة 5.2 ليتر، ينتج قوة 715 حصان وعزم دوران 900 نيوتن متر، لتبلغ السرعة القصوى للسيارة 211 ميل في الساعة، مع تسارع يحبس الأنفاس، حيث تتسارع السيارة من 0-62 ميل في الساعة في غضون 3.6 ثانية؛ ومن 0-100 كيلومتر في الساعة في غضون 6.7 ثانية.

ويساعد النظام المتطور للأقمشة في تشكيل خط انسيابي جميل ومبتكر للسقف،وبفضل طبقاته الثمانية من المواد العازلة والمحسّنة للصوت، يلعب السقف دوراً في تعزيز راحة جميع الركاب في المقصورة عندما يكون السقف مغلقاً، لينسكب الصوت بهدير رائع في المقصورة بمجرّد فتح السقف؛ فيما من المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم في الشرق الأوسط بداية من شهر نوفمبر عام 2019.