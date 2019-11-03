بالفيديو.. حلا شيحة ترقص بـ«الهوت شورت» على أنغام معزوفة

القاهرة(صدى):

شاركت الفنانة المصرية حلا شيحة، جمهورها مقطع فيديو ظهرت فيه بإطلالة جريئة، حيث ارتدت ”هوت شورت“ وكانت تتراقص على أنغام معزوفة هادئة.

وقالت حلا شيحة خلال تعليقها على مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على ”إنستجرام“ إن ”الخوف والشك والقلق من المجهول وبكره اللي ممكن يبقي أحلى دافع لقتل أيام أحلى“.

ولفتت شيحة: ”متخنقوش الحاجات الحلوة اللي في حياتكم بسبب أفكار جواكم بتكبروها وتصدقوها وهي مش موجودة أصلاً، خلوا التفاؤل سمة حياتكم وشوفوا الجزء الحلو من القصة وأكيد بعدها مش هتندموا أبدًا“.