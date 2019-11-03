بالفيديو.. مشاجرة بين عائلتين في الأردن والفتيات يشاركن بالعصي والكراسي  

عمّان(صدى):

وقعت مشاجرة بين عائلتين، بأحد الأحياء السكنية في منطقة ”الغويرية“ بمحافظة الزرقاء الواقعة شرق العاصمة الأردنية عمّان.

وتبين أن المشاجرة سببها خلاف حول نزاع بدأ بين الأطفال ثم انتقل للكبار، حيث أدت المشاجرة إلى وقوع عدد من الإصابات الطفيفة.

وبدا في المقطع لحظة وقوع المشاجرة، حيث اعتدى المتشاجرون على بعضهم البعض، بالعصي والكراسي البلاستيكية والحجارة.

وظهر في مقطع الفيديو بضع فتيات يقمن بالصراخ والسباب على رجال من الطرف الآخر المشارك في المشاجرة.